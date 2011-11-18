"Свобода” инициирует всеукраинский земельный референдум

17 ноября около 100 представителей ВО „Свобода” провели пикетирование Львовской облгосадминистрации, протестуя против отмены моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции протеста, среди которых присутствовали депутаты местных советов Львовской области от ВО «Свобода», держали плакаты с надписями: «Торговля землей – торговля Украиной!», «Украинская земля принадлежит украинской нации!», «Нет – прихватизации земли!», «Украли заводы, украли банки – хотят украсть землю!», «Руки прочь от украинской земли!».

Как заявила в своем выступлении председатель Львовской областной организации ВО «Свобода» Ирина СЕХ, земельная реформа, которую проталкивает правительство „означает потерю последнего, что есть у украинцев”.

«Свобода» инициирует проведение всеукраинского земельного референдума, - отметила И.СЕХ. – В районах проходят собрания, на которых создают инициативные группы по подготовке такого референдума. «Свобода» - против продажи крестьянской земли и хочет принятия такого запрета на законодательном уровне».

В ходе акции свободовцы показали театрализованное представление, в котором шла речь, что заезжие коммерсанты пытаются купить землю у Хруня. Им помогают правительственные чиновники. А затем приходит Украинский крестьянин с цепом и прогоняет министров и купцов из своей земли.

Участники акции протеста приняли заявление, которое будет передано в адрес Верховной Рады, Кабинета министров и Львовской облгосадминистрации.

В тексте заявления, в частности, отмечается, что „фракция Всеукраинского объединения «Свобода» во Львовском областном совете последовательно выступает за запрещение торговли землей сельскохозяйственного назначения. Мы инициировали проведение в областном совете общественного обсуждения по вопросам земельной реформы, основных проблем землепользования и возможных социально-экономических последствий отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения при участии председателей постоянных комиссий областного совета, представителей органов местного самоуправления, научных работников, общественности. Результаты этих слушаний показали, что социальные и экономические последствия земельной реформы воспринимаются с недоверием и вызывают сопротивление сельского населения Львовской области”.

Авторы заявления также отмечают, что по результатам этого обсуждения фракция ВО «Свобода» подготовила проект обращения к центральным органам власти с требованием не отменять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения и отозвать проект Закона Украины "О рынке земель".

„Львовская областная организация Всеукраинского объединения «Свобода» требует от Львовской областной государственной администрации обратиться к Верховной Раде Украины с требованием немедленно снять с рассмотрения все законопроекты о рынке земель, а также создать условия для скорейшего проведения всеукраинского референдума по принятию Закона Украины «О запрещении торговли землей сельскохозяйственного назначения», проект которого разработан Всеукраинским объединениям «Свобода», - говорится в принятом заявлении свободовцев.