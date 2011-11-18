Королевская: расчеты за газ в рублях подорвут экономику

Председатель парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает недопустимым и ошибочным решение украинского правительства относительно перехода на расчеты за газ с Россией в российских рублях.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью Ровенской областной государственной телерадиокомпании она высказала мнение, что такое решение правительства обусловлено тем, что мировые финансовые организации уже не доверяют Украине и не хотят давать долларовые кредиты.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что в настоящее время Украина не имеет свободного обращения рублей, не получает рублей за свои товары, поэтому вынуждена будет доллары менять на рубли, чтобы за них купить газ. То есть фактически нужно будет вводить еще одну валюту в стране, что может негативно отразиться на стабильности гривни, ведь именно долларизация страны помогала удерживать курс национальной валюты.

«И мы будем настаивать на том, чтобы этот вопрос рассматривали в парламенте, чтобы мы услышали объяснение, для чего правительство принимает такое решение, потому что считаем, что это дополнительный шаг к экономическому дефолту Украины», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Народный депутат также отметила, что проведение земельной реформы так, как задекларировало нынешнее правительство, недопустимо, в частности, это касается продажи земли. По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, этого нельзя делать при нынешнем уровне коррупции в стране и том недоверии к власти, которое существует в обществе.

То же касается намерений правительства приватизировать украинскую газотранспортную систему в форме создания международного консорциума. Ведь, по ее мнению, земля и ГТС – стратегические ресурсы государства, и если их потерять, то тем самым можно отнять будущее у украинского народа.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ также сообщила, что оппозиционные силы готовятся к всеукраинской забастовке 1 декабря под названием «Переучет власти», когда предприниматели на определенное время прекратят работу и повесят соответствующие таблички возле своих офисов и рабочих мест, а водители в 11 часов подадут соответствующий сигнал из автомобилей.