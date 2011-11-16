В Донецке чернобыльцев выпроваживают голодать на улицу

В Донецке протестующих чернобыльцев, объявивших вчера о голодовке, правоохранители просят покинуть здание обласного управления Пенсионного фонда, угрожая уголовной ответственностью.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сегодня председатель Донецкой областной организации Всеукраинской общественной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чернобыль-Еднисть» Николай ГОНЧАРОВ.

По его словам, только что прошло заседание рабочей группы, на которой с чернобыльцами встретились первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Сергей ДЕРГУНОВ и региональные руководители силовых органов. Н.ГОНЧАРОВ утверждает, что голодующим чернобыльцам предложили покинуть здание управления Пенсионного фонда и продолжить голодовку на улице, пообещав в этом случае оказать помощь во всем необходимом.

«Знаете как – идет мягкая и нежная подготовка к тому, что если мы не покинем здание, то в отношении тех, кто в нем находится, будет возбуждено уголовное дело. Уже сегодня не намекают, конкретно против кого, но говорят о том, что оценку дадут правоохранительные органы, так как мы не имеем права захватывать помещение», - сказал руководитель облорганизации чернобыльцев-инвалидов.

«Они требуют, чтобы мы покинули помещение и возле здания продолжали акцию голодовки. Там - сколько угодно можете голодать… Они говорят – если нужно что-то необходимое для того, чтобы за зданием Пенсионного фонда проводить акцию, они окажут содействие, но против того, чтобы мы были в помещении», - добавил он.

Н.ГОНЧАРОВ сообщил, что тех чернобыльцев, которые уже вышли из здания управления Пенсионного фонда, правоохранители назад не пускают, но «сегодня утром внутри было 44 человека».

Он также отметил, что на заседании рабочей группы активисты акции задали вопрос С.ДЕРГУНОВУ, почему губернатор Андрей ШИШАЦКИЙ обещал им «отозвать из судов апелляционные заявления о даче разъяснений по порядку применения решения судов с учетом изменения закона о государственном бюджете на 2011 год», но не сделал этого. По словам Н.ГОНЧАРОВА, чернобыльцы справедливо отсудили для себя пенсии, положенные по закону, а теперь все это ставиться под сомнение.

«Мы задали вопрос – губернатор нам давал слово об отзыве заявлений… В этой части руководство области ушло от ответа, ссылаясь на то, что это не компетенция облгосадминистрации, хотя губернатором было дано слово о том, что он даст указание отозвать. Мы говорим «а», но не говорим «б»», - посетовал руководитель облорганизации чернобыльцев-инвалидов.

«Это правовой беспредел. Они хотят решением суда, то есть, вот этим разъяснением породить правовой беспредел. Правовой беспредел, проводимый исполнительной властью», - подчеркнул Н.ГОНЧАРОВ.

Он сообщил, что предложение властей покинуть здание управления Пенсионного фонда в Донецкой области еще будет обсуждаться как теми, кто находится внутри него, так и с теми, кто проводит акцию на улице у стен управления.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября в Донецке около тысячи чернобыльцев, афганцев и детей войны пришли в областное управление Пенсионного фонда и потребовали немедленного прибытия к ним премьер-министра Николая АЗАРОВА, в противном случае грозили объявить голодовку. Участники акции требуют от власти выполнить законы о доплате к пенсиям.

Ночью 15 ноября 41 участник акции протеста, находясь в актовом зале здания регионального управления ПФУ, начал голодовку с требованием срочной встречи с Н.АЗАРОВЫМ.

Вчера у десяти участников голодовки ухудшилось состояние здоровья.

Председатель управления Пенсионного фонда в Донецкой области Георгий ЯКИМЕНКО подал в отставку.

Комментируя требования участников акции, Н.АЗАРОВ заявил, что в Донецке достаточно чиновников, которые могут разобраться с проблемами чернобыльцев и афганцев, объявивших голодовку.

По данным ГУ МДВ Украины в Донецкой области, сегодня, 16 ноября, протестующие чернобыльцы установили возле Управления Пенсионного фонда 16 палаток, в которых остаются на ночь около 40 человек, 20 чернобыльцев объявили голодовку.

Всего в акции принимают около 150 жителей области.