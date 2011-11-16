У входа в суд Доктор Пи Слюсарчук устроил представление

Доктор Пи, которого вывели из автозака, категорически отказался заходить в помещение Галицкого районного суда Львова. Он повис на руках конвоя, а ногами пытался упереться в дверь суда. Его голова перемотана каким-то жгутом.

Как сообщает ЗИК, он кричал, что у него болит голова. По свидетельствам очевидцев, Доктор Пи театрально пытается изобразить из себя тяжелобольного человека. Он постоянно ноет "Ой, голова, голова" ...

Сегодня должно было состояться судебное заседание, на котором Доктору Пи Андрею Слюсарчуку, которого уже назвали самым выдающимся аферистом века, должны были выбрать конечную меру пресечения. Однако его перенесли на завтра - 17 ноября.

Об этом сообщил начальник СХЗ ГУ МВДУ во Львовской области Денис Харчук.

«Дорабатываются материалы. Завтра - третьи сутки его задержания и завтра будет приниматься решение», - сообщил Харчук.

На уточняющий вопрос, было ли внесено милицией представление в суд о взятии Слюсарчука под стражу, Харчук ответил:

«Мы не давали еще представления, дорабатываются материалы. Завтра будет избираться мера пресечения».

По его словам, будет предлагаться мера пресечения - содержание под стражей.

Относительно того, почему Слюсарчука привезли в суд с перемотанной головой, спикер областной милиции сказал: «Ничего с ним не случилось. Возможно, он сам себе перемотал. Не могу ничего сказать».

В понедельник лжеврач Слюсарчук был задержан в Киеве.

«Я вас ждал давно», - это единые слова, которые он сказал, когда наручники защелкнулись на его запястьях.

Чуть позже стало известно, что против «Доктора Пи» Андрея Слюсарчука возбуждено уже вторую уголовное дело - на этот раз по статье «Мошенничество» (первое уголовное дело возбуждено по статье 358 УКУ «подделка документов ...»).

Вечером же спецотряд «Беркута» доставил лжеврача Слюсарчука в управление УМВДУ во Львовской области.

На входе в управление милиции, в считанные секунды, когда Слюсарчука выводили из машины, журналистка газеты «Экспресс» Светлана Мартынец успела поставить Слюсарчуку вопрос: «Андрей, кто был первой жертвой?» Ответ «профессора» был довольно несдержанным: «Пошла ты на х .. ».

Как сообщалось ранее, во время своего резонансного шестинедельного расследования журналисты «Экспресса» установили, что у Андрея Слюсарчука нет никакого медицинского образования, все его медицинские дипломы - поддельные. Журналисты утверждают, что результатом деятельности лжедоктора стали увечья десятков обманутых им людей, а также - как минимум три смертельных случая.