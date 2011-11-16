23-летняя дочь Джарты дослужилась до замначальника областной таможни

23-летняя дочь покойного премьер-министра Крыма Василия Джарты Ольга трудится в должности заместителя начальника Киевской областной таможни.

Данная информация размещена на официальном сайте Киевской облгосадминистрации, передает сайт «Крым.Комментарии».

Непосредственный руководитель Ольги Джарты – начальник таможни Владимир Григорьев - отказался комментировать ее назначение, а также озвучить дату, когда у него появился vip-заместитель.

«Звоните в центральный аппарат. Комментарии по этому поводу мы не имеем права давать», - передала его слова секретарь.

В свою очередь первый заместитель начальника таможни Сергей Наумов подтвердил, что Джарты работает заместителем начальника таможни и «является участником совещаний», однако с какого времени занимает эту должность, ответить затруднился. «Зачем вам эта информация нужна? Я не кадровая служба, я не знаю, с какого периода она работает. Поверьте, такую информацию я в голове не держу, она мне ни к чему», - сказал он.

Рабочий телефон самой Джарты с 13.00 до 15.00 не отвечал. «Она, наверное, вышла», - предположила секретарь в приемной таможни.

Как сообщал сайт «Крым.Комментарии», старшая сестра Ольги, 31-летняя Виктория Джарты также сделала головокружительную карьеру. В 2008 году она была назначена на должность судьи Хозяйственного суда Донецкой области сроком на пять лет соответствующим Указом президента. 8 апреля 2010 была переведена на должность судьи Хозяйственного суда Киева, а в мае 2011 года стала заместителем главы Хозсуда Киева.

Напомним, имя Ольги Джарты засветилось в скандальном ДТП. По версии «Сегодня», в Bentley, протаранившем 8 авто на Крещатике вечером в четверг, сидела именно она. Брюнетку, похожую на 23-летнюю дочь покойного премьер-министра Крыма Василия Джарты, видно на аматорском видео, когда она покидает Bentley Continental с крутыми номерами (7777). Женщину увезли с места аварии еще до приезда милиции на «Мерседесе».