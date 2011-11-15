Янукович возложил цветы к памятнику расстрелянным профессорам

В ближайшее время будет решен вопрос о надписи на памятнике погибшим профессорам Львовского университета, который был установлен во Львове в июле этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня во Вроцлаве перед возложением цветов к памятнику расстрелянным в 1941 году профессорам Львовского университета.

По словам Президента, в решении этого вопроса его заверили руководители местной власти.

Как сообщал УНИАН, в июле 2009 года, президент города Вроцлав и городской председатель Львова проявили совместную инициативу увековечить профессоров Львовского университета, которые в 1941 году были расстреляны на Вулецких холмах.

В июле 2011 года памятник расстрелянным профессорам Львовского университета был торжественно открыт на месте трагедии - Вулецких холмах во Львове. Украинская и польские стороны не могут решить, что будет написано на памятнике возле слова «профессора» - львовские или польские.

*** В июле 1941 года во Львове оккупанты расстреляли представителей польской интеллигенции, среди которых были профессора Львовского университета. В 1964 году на Грюнвальдской площади Вроцлава был открыт памятник всем польским научным работникам, погибшим за время гитлеровской оккупации. В 1981 году мемориальные таблички с фамилиями погибших во Львове установили в отделении Польской академии наук во Вроцлаве и в главном корпусе Вроцлавского университета. В тот же год фамилии расстрелянных львовских профессоров появились также возле памятника на Грюнвальдской площади Вроцлава.