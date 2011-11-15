Янукович все же полетел во Вроцлав (дополнено)

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл во Вроцлав, где проведет встречи с президентами Польши и Германии Брониславом КОМОРОВСКИМ и Кристианом ВУЛЬФОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, вылет Президента был запланирован на утро, но его отложили из-за сложных погодных условий – туман во Вроцлаве. Президенты Польши и Германии выражали надежду, что туман спадет и Президент Украины таки сможет прибыть в Польшу.

Напомним, около 13.00 представитель Вроцлавского аэродрома сообщила УНИАН, что Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ планирует прибыть во Вроцлав сегодня после обеда.

В то же время она сообщила, что с самого утра во Вроцлаве приземлились все самолеты, которые должны были прибыть согласно графику, кроме одного, который был отменен – из-за проблемы с сеткой соединений авиакомпании, а не из-за тумана в польском городе.

"Утром из-за тумана не был отозван ни один рейс", - сказала представитель аэродрома.

Собеседник агентства добавила, что Президент Польши Б.КОМОРОВСКИЙ и Германии К.ВУЛЬФ прибыли самолетами во Вроцлав вчера вечером. (Как сообщили УНИАН во Вроцлавском университете, Президенты Польши и Германии изменили время вылета из-за сообщении о возможном тумане утром 15 ноября).

Представитель аэродрома также сказала, что утром во Вроцлаве был туман, заметив, что он теоретически мог помешать прилету, но на практике все самолеты приземлились. "Это очень динамично. Видимость может измениться за 10 минут", - сказала она.

Собеседник агентства заметила, что в 8.20 (по варшавскому времени в канун начала торжеств, в которых должен был принять участие В.ЯНУКОВИЧ, и которые начинались в 8.55 - УНИАН) во Вроцлав прилетел самолет из Варшавы.

Пресс-секретарь аэродрома заметила, что ближайшие аэродромы, куда традиционно направляются самолеты в случае плохих условий во Вроцлаве, находятся в Познани, Катовице и Кракове, - на расстоянии от 150 до 200 километров.

По данным веб-сайта Вроцлавского аэродрома, по состоянию на 13.30 по варшавскому времени, в ближайшие полтора часа во Вроцлаве должны приземлиться 4 рейса. Первый из них, который из Лондона выполняет авиакомпания Ryanair, опоздает на 20 минут.

Остальные - из Варшавы, Франкфурта и Дортмунда - должны прибыть согласно графику.

Представитель службы информации аэродрома сказал в 13.45 корреспонденту УНИАН в Польше, что погодные условия, которые господствуют сейчас на аэродроме, позволяют приземляться самолетам.

«Только что прибыл самолет из Варшавы», - сказал он.