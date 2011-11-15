Вроцлавский аэропорт: из-за тумана не был отменен ни один рейс

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует прибыть в польский Вроцлав сегодня после обеда.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила представитель Вроцлавского аэродрома.

"Имеем такую информацию, что этот украинский самолет задекларировался, что прилетит в 13.30 (14.30 по киевскому времени)", - сказала собеседник агентства.

В то же время она сообщила, что с самого утра во Вроцлаве приземлились все самолеты, которые должны были прибыть, согласно графику, кроме одного, который был отменен из-за проблем с сеткой сообщений авиакомпании, а не из-за тумана в польском городе.

"Утром из-за тумана не был отменен ни один рейс", - сказала представитель аэродрома.

Собеседник агентства отметила, что президенты Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ и Германии Кристиан ВУЛЬФ прибыли самолетами во Вроцлав вчера вечером.

По последней информации, Президент Украины еще не отбыл из Киева из-за неблагоприятных погодных условий – тумана во Вроцлаве.

Сегодня, 15 ноября, Президент Польши Б.КОМОРОВСКИЙ и Федеральный президент Германии К.ВУЛЬФ выразили сожаление по поводу того, что глава Украинского государства В.ЯНУКОВИЧ из-за сложных погодных условий не смог прибыть в Польшу и принять участие в праздновании 200-летия Вроцлавского университета.

В то же время, он выразил надежду, что В.ЯНУКОВИЧ все-таки прибудет в Польшу и сможет принять участие в трехсторонней встрече.