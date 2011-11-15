Миссия МВФ обещает вернуться в Украину

Миссия Международного валютного фонда вернется для продолжения работы в Украину после завершения переговоров Украины и России по газу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР сообщил в ходе выступления на 6-ой ежегодной конференции Института Адама Смита сегодня в Киеве.

«Правительство Украины считает, что будет подписано очередное соглашение с Россией по газу. И мы согласились подождать до достижения окончательного результата», - сказал М.АЛЬЕР.

При этом работу, которою представители миссии МВФ провели в ходе визита в Украину с 25 октября по 3 ноября, он назвал плодотворной.

Как сообщал УНИАН, Украина и Международный валютный фонд в начале ноября договорились взять паузу и начать пересмотр программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.

Программа сотрудничества Украины и МВФ, принятая в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на почти 16 млрд. дол. Срок действия программы - 2,5 года. Деньги привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш этого кредита МВФ в размере 1,89 млрд. дол.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. дол.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности поднять тарифы для населения на газ и теплоснабжение.