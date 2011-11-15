БЮТ настаивает на демонтаже клетки вокруг парламента

Аппарат Верховной Рады отказался зарегистрировать проект постановления о демонтаже забора, установленного вокруг здания парламента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской партийной организации «ВО «Батьківщина», аппарат ВР без объяснения причин не зарегистрировал проект постановления «Об устранении препятствий в доступе к зданию Верховной Рады Украины», внесенный народными депутатами от «БЮТ-Батьківщини» Юрием ОДАРЧЕНКО и Степаном КУРПИЛЕМ.

В этом документе депутаты предлагали осуществить демонтаж забора. Как объяснили депутаты, принятие такого постановления должно было бы обеспечить свободный проход всех граждан на площадь перед зданием парламента и прекратить создавать препятствия при проведении мирных акций.

«Только у нас и в странах с тоталитарным режимом органы государственной власти отгораживаются от своей общественности. Это дикость, когда за забором находятся Президент и депутаты, избранные народом, и в то же время - «отгороженные» от этого народа», - считает Ю.ОДАРЧЕНКО.

Он также сообщил, что уже направил депутатское обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой осуществить проверку соблюдения требований действующего законодательства в деятельности Аппарата ВР с тем, чтобы прокуратура дала оценку этому нарушению закона.