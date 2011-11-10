Близнюк: Предложения Президента к ЖК не приведут к увеличению квартплаты

Предложения Президента относительно изменений в Жилищный кодекс, которые Глава государства вместе с вето на закон возвратил в парламент для повторного рассмотрения, ни в коем случае не приведут к увеличению квартплаты граждан.

Это отметил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк.

"Предложенные Президентом законодательные изменения не затронут интересы ни одного рядового гражданина. Никто от этого не пострадает. Выплачивать за квартиры большие суммы людям не придется", - подчеркнул Близнюк.

Министр в частности заметил: предложения Главы государства продиктованы необходимостью урегулировать вопрос действующего законодательства.

"Никто ни на одну копейку за это больше платить не будет. Это делается для того, чтобы гармонизировать законодательную базу. Все остальное - обман и спекуляции горе-политиков", - сказал Близнюк. По его словам, речь идет о необходимости приведения к единому измерению системы обчисления площади квартир - к понятию только "общей площади" вместо ныне принятых "жилищной" и "общей".

Министр также отметил, что предлагаемые Президентом изменения в Жилищный кодекс лежат в контексте реформ, которые будут в этой сфере.

"Для этого предлагается внести в закон такие изменения. Это все. И не надо делать на этом нечестную политику", - отметил Анатолий Близнюк.

Комментируя высказывание относительно коэффициентов на застекленные балконы, министр заметил: "Если проекты новых домов предусматривают застекленные балконы - так и будет. Но никто никого не будет обязывать это делать".

Справка. В соответствии с частью второй статьи 94 Конституции, Президент Украины Виктор Янукович возвратил со своими предложениями для повторного рассмотрения парламентом Закон от 6 октября 2011 года N 3825 "О внесении изменений в статью 6 Жилищного кодекса Украинской РСР относительно определения жилой и общей площадей объекта жилищной недвижимости".

Укринформ