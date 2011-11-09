Лидер крымских коммунистов догадался, почему Яцуба предложил ему должность

Первый секретарь Севастопольского горкома КПУ, депутат горсовета Василий ПАРХОМЕНКО считает, что сделанное ему главой городской госадминистрации Владимиром ЯЦУБОЙ предложение работать заместителем председателя ГГА свидетельствует о "кадровом кризисе" в Севастопольской горгосадминистрации.

"Думаю, что ЯЦУБА переживает из-за того, что я предметно критикую исполнительную власть Севастополя, а потому озвучивает такие предложения. Очевидно, в госадминистрации наступил "кадровый кризис", если ЯЦУБА предлагает должность своему прямому оппоненту", - сказал В.ПАРХОМЕНКО, которого цитирует Интернет-газета «Новый Севастополь».

Вместе с тем лидер севастопольских коммунистов добавил, что, "с другой стороны, в таком предложении отсутствует предмет». «ЯЦУБА говорит, что предложит мне должность заместителя, если она будет введена. Однако эта должность пока не введена, соответственно, говорить не о чем", - сказал В.ПАРХОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера В.ЯЦУБА предложил 1-му секретарю Севастопольского горкома КПУ В.ПАРХОМЕНКО должность заместителя главы ГГА.

В частности, выступая на заседании президиума Севастопольского городского совета, В.ЯЦУБА заявил, что в настоящее время утверждается программа реорганизации структуры городской администрации. «В связи с разными сложными вопросами Севастополя мы настаиваем на введении еще одной должности заместителя (председателя ГГА). Я хотел бы, чтобы присутствующие в президиуме подумали о кандидатуре», - сказал он. По словам руководителя города, «у нас есть люди, способные и имеющие опыт работы. Василий Михайлович (В.ПАРХОМЕНКО – УНИАН), например, я ему сразу предлагаю идти заместителем к себе по тем вопросам, которые он выберет».

Обращаясь к В.ПАРХОМЕНКО, глава ГГА сказал: «Василий Михайлович, у вас такой опыт богатейший, полученный в бытность руководства городом, поэтому я вам предлагаю (В.ПАРХОМЕНКО – бывший председатель горсовета, а в советские времена – 1-й секретарь горкома). Но свое место я не буду вам предлагать, учитывая, что мне теперь некуда уходить».