Кабмин передал парламенту договор о зоне свободной торговли с СНГ

Правительство передало на ратификацию Верховной Раде Украины договор о зоне свободной торговли со странами - участниками Содружества независимых государств.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, соответствующий законопроект был принят сегодня на заседании Кабмина.

«Создание зоны свободной торговли в рамках СНГ и ее дальнейшее функционирование является первоочередной задачей государств - участников СНГ и предусмотрено Стратегией экономического развития СНГ на период до 2020 года, утвержденной решением Совета глав правительств СНГ от 14 ноября 2008 года», - говорится в сообщении.

В ведомстве считают основными преимуществами соглашения о зоне свободной торговли фиксацию обязательств по неувеличению ставок пошлин для товаров, находящихся в изъятии из режима свободной торговли; закрепление в межгосударственном договоре обязательств государств - участников СНГ относительно неприменения новых ограничений во взаимной торговле, «т.е. – неухудшение режима торговли, существующего на сегодня; фиксация в международном договоре положения о начале процесса отмены экспортных пошлин, сокращение количества действующих договоров, которыми необходимо руководствоваться в торгово-экономических отношениях со странами СНГ; решение торговых споров в плоскости механизмов и процедур, принятых в ВТО и т.д».

Кроме того, согласно сообщению, в соглашении о зоне свободной торговли учтены предложения Украины, которые дают возможность более эффективно защитить национальные экономические интересы, в частности, при применении защитных мер.

«В результате проведенных расчетов в разрезе основных видов экономической деятельности после вступления в силу Договора о зоне свободной торговли государств - участников СНГ можно ожидать дополнительный рост объемов выпуска: сельского хозяйства - на 3,86%; пищевой промышленности - на 3,36%; легкой промышленности - на 3,11%; металлургического производства и производства готовых металлических изделий - на 4,2%; химической и нефтехимической промышленности - на 4,75%; машиностроения - на 7,19%. В целом по экономике после вступления в силу Договора о зоне свободной торговли СНГ ожидается положительное влияние на уровне около 3-3,5% объема выпуска в целом, ВВП - на уровне 2,5% », - информирует пресс-служба.

«Таким образом, прирост лишь одного интегрального показателя - валового внутреннего продукта - составит около 37,5 млрд. грн. Дополнительный прирост доходов Государственного бюджета может составить около 9,4 млрд. грн. в год», - подытожено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2011 года в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге было заявлено о создании зоны свободной торговки в рамках Содружества.

Соглашение о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизстан. Не подписали соглашение Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан.