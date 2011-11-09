Одесские инвалиды подрались за бесплатный обед

Сегодня утром возле помещения социальной столовой «Ветеран» в Одессе произошло небольшое столкновение между людьми пожилого возраста и представительницей фирмы «Варион», которая вчера захватила помещение.

Об этом УНИАН сообщил координатор Общественной инициативы «Обновление страны» в Одессе Сергей ГУЦАЛЮК.

По его словам, люди, преимущественно инвалиды и ветераны войны, как всегда, пришли в столовую. Однако в помещение их не пустили. Тогда собравшиеся начали стучать в окна и двери. На шум вышла представительница фирмы «Варион» и предложила ветеранам поехать питаться в другое место, на что пожилые люди отреагировали достаточно жестко: они начали кричать и набросились на женщину с кулаками.

«Этих людей можно понять, большинство из них пришло в столовую на костылях, некоторые плохо видят. Новая предложенная столовая находится в другом районе города, к которому этим инвалидам самостоятельно не добраться. Люди убеждены, что даже если им предоставят автобус, то после того, как ситуация утихнет, о них опять забудут», - сказал С.ГУЦАЛЮК.

Также он сообщил, что вчера вместе с охранной фирмой в помещение вошли и судебные исполнители. Таким образом, захват происходил с согласия чиновников, заявил он.

«Несмотря на то, что правовая сторона этой ситуации под большим вопросом, на помощь ветеранам и инвалидам, которые остались теперь без горячих обедов, не приехал ни один из депутатов. Пожилых людей просто бросили на произвол судьбы», - добавил С.ГУЦАЛЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, между тем директор социальной столовой «Ветеран-4» на улице Варненской Любовь ДЕГТЯРЁВА заявила, что в результате захвата этого заведения около 300 малообеспеченных лиц и пенсионеров лишились бесплатного питания, которое получали на протяжении многих лет.

Как сообщили УНИАН в фонде социальной защиты «Ветеран», который организовал до сих пор бесплатное питание малообеспеченных граждан, помещение другой столовой «Ветеран-1» удалось-таки «отбить у рейдеров». Вместе с тем в фонде не исключили новых рейдерских атак, несмотря на то, что «договор между Одесским горсоветом и фондом социальной защиты «Ветеран» об аренде помещений столовых действительный до февраля 2026».

Как сообщал УНИАН, 8 ноября в Одессе состоялся рейдерский захват помещений двух социальных столовых «Ветеран» в Одессе по улице Варненской и Люстдорфская дорога.

«В 17.30 в помещения двух столовых ворвались по десять неизвестных лиц. Директора столовой на улице Варненской силой вывели из помещения и поменяли все замки. Сейчас туда никого не впускают», - сказал С.ГУЦАЛЮК.

Он также сообщил, что возле столовых собрались пожилые одесситы, которые ежедневно там питаются. За всем, что происходит, молча наблюдают сотрудники спецподразделения «Беркут».

«Социальные столовые – это единственное место, где могут бесплатно питаться малообеспеченные жители Одессы, а это по большей части люди преклонного возраста. Те, кто осмелился силой забрать помещения этих столовых, обрекают людей на голод», - сказал С.ГУЦАЛЮК.

Президент благотворительного фонда «Ветеран» Виктор СТАНКЕВИЧ так прокомментировал происходящие события: «Происходит противозаконный захват источника, из которого сотни людей ежедневно получают бесплатное питание. Сегодня у нас забирают эти помещения, потому что у власти находятся определенные люди».