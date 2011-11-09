Украинская милиция будет купаться в жемчужных ваннах за 50 тысяч

Министерство внутренних дел закупило через тендер за государственные средства медицинское оборудование для нужд ведомства на общую сумму 2,63 миллиона гривен.

В частности, согласно данным "Вестника государственных закупок", приобретені подводные души-массажи по 100 тысяч гривен за комплект, три жемчужные ванны по 50 тыс. грн за штуку, ванну для подводного душа-массажа с гидромассажной системой с 170 тыс. грн и систему для гидроколонотерапии за 190 тысяч гривен.

Для справки, жемчужные ванны - одна из процедур гидротерапии, идеальное средство для общего оздоровления и укрепления защитных функций организма, снятия стрессовых состояний, тонуса всех жизненно важных органов.

Самой дорогой оказалась наркозная станция Saturn Evo с гемодинамическим монитором и стойка хирургическая для артроскопии типа Storz по 498 тыс. гривен за единицу товара.

Напомним, 7 ноября, сменился руководитель Министерства внутренних дел. Президент Виктор Янукович назначил Анатолия Могилева на должность председателя Совета министров АР Крым. Его место занял главный налоговик страны Виталий Захарченко.

Как сообщалось, при госзакупках до 15% всего бюджета Украины оседает в карманах чиновников.

ТСН