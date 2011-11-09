Азаров предупредил министров, что они - не на репетиции

Кабинет министров Украины раз в две недели будет посвящать свое заседание вопросам реализации реформ в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, открывая заседание правительства.

«Мы с вами не на репетиции реформ. Все те претензии и требования, которые люди выдвигают власти, это и есть запрос на преобразования и реальную модернизацию страны. Работу по реализации реформ нужно ускорить. Отныне раз в две недели правительство на заседании будет контролировать ход выполнения программы реформ», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он отметил, что члены правительства должны разъяснять ход выполнения реформ обществу, работать с общественностью.