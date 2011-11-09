В Крыму травматологи учат милицию бить людей?

В Крыму врачи-травматологи консультируют командиров подразделений МВД, как бить людей не оставляя следов.

Об этом сообщил депутат от БЮТ Андрей Сенченко в эфире 5 канала.

Он сообщил, что "подготовил депутатское обращение, и завтра оно будет направлено Генеральному прокурору и новому министру внутренних дел".

"С чем связано? В Крыму есть территориальное командование внутренних войск. Последние несколько месяцев там проходят интенсивные тренировки личного состава. Вырабатывают навыки для подавления уличных акций граждан", - рассказал депутат.

"Что меня возмутило и очень сильно встревожило, последние две недели для подготовки командиров подразделений в этой структуре привлекают врачей травматологов", - отметил Сенченко.

"Вопрос, по которому консультируют командиров подразделений врачи, как наносить людям удары, различного рода травмы для того, что выводить их из состояния нормального, но при этом не оставлять следов, которые могут быть потом использованы при идентификации степени тяжести травм", - рассказал депутат.

"В чьей больной голове родилась такая идея, и кто за это будет отвечать? Это должен пресечь новый министр внутренних дел", - добавил он.

Украинская правда