Немыря: отношения с ЕС зависят от дел Тимошенко и закона о выборах

Заместитель председателя партии “Батьківщина” Григорий НЕМЫРЯ считает, что дела, возбужденные против премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и других членов ее правительства, а также новый закон о выборах депутатов Верховной Рады Украины станут двумя тестами, результаты которых будут влиять на отношения ЕС с Киевом.

Такое мнение Г.НЕМЫРЯ выразил в Брюсселе собственному корреспонденту УНИАН.

“Ситуация с делом против Ю.ТИМОШЕНКО, точнее уже делами против Ю.ТИМОШЕНКО, а также других бывших членов ее правительства, и течение событий относительно закона о парламентских выборах – это две лакмусовых бумажки, и в зависимости от течения событий будут решаться и дальнейшие шаги в будущих отношениях Украины и ЕС”, - сказал он.

По словам заместителя председателя “Батьківщини”, от того, как украинская власть сможет пройти эти два теста зависит, прежде всего, подписание и ратификация соглашения об ассоциации с ЕС, переговоры о которой уже практически завершены.

“Мяч сейчас на стороне украинской власти. Нужны действия для решения проблем, которые сама власть же и создала”, - подчеркнул Г.НЕМЫРЯ.

При этом, политик выразил мнение, что украинская власть сейчас пытается “сорвать процесс” подписания соглашения.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году, а о зоне свободной торговли, которая должна стать составной частью соглашения об ассоциации, – в 2008 году. Стороны планируют завершить переговоры до конца этого года.

На сегодняшний день удалось согласовать практически все ключевые экономические и политические вопросы. Впрочем, осенью Киев выдвинул два новых требования: закрепить в соглашении перспективу членства Украины в ЕС, а также установить четкий срок, на который рассчитан документ.