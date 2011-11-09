Яцуба предложил должность лидеру коммунистов
"У вас такой опыт богатейший"
Председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА предложил первому секретарю Севастопольского горкома КПУ Василию ПАРХОМЕНКО должность заместителя главы ГГА. Об этом сообщает Интернет-издание «Новый Севастополь».
По информации газеты, выступая во вторник на заседании президиума Севастопольского городского совета, председатель ГГА В.ЯЦУБА заявил, что в настоящее время утверждается программа реорганизации структуры городской администрации.
«В связи с разными сложными вопросами города Севастополя, мы настаиваем на введении еще одной должности заместителя (председателя ГГА). Я хотел бы, чтобы присутствующие в президиуме подумали о кандидатуре», - сказал он.
По словам руководителя города, «у нас есть люди, способные и имеющие опыт работы. Василий Михайлович (ПАРХОМЕНКО - член президиума, лидер севастопольских коммунистов и глава фракции, бывший председатель горсовета, а в советские времена – 1-й секретарь горкома – УНИАН), например, я ему сразу предлагаю идти заместителем к себе по тем вопросам, которые он выберет».
Обращаясь к В.ПАРХОМЕНКО, глава ГГА сказал: «Василий Михайлович, у вас такой опыт богатейший, полученный в бытность руководства городом, поэтому я вам предлагаю. Но свое место я не буду вам предлагать, учитывая, что мне теперь некуда уходить».
Реакция В.ПАРХОМЕНКО на сделанное ему кадровое предложение пока не известна.
Сам 64-летний В.ЯЦУБА был первым секретарем горкома КПСС в 1988-1991 гг. в Днепропетровске.