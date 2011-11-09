Яцуба предложил должность лидеру коммунистов

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА предложил первому секретарю Севастопольского горкома КПУ Василию ПАРХОМЕНКО должность заместителя главы ГГА. Об этом сообщает Интернет-издание «Новый Севастополь».

По информации газеты, выступая во вторник на заседании президиума Севастопольского городского совета, председатель ГГА В.ЯЦУБА заявил, что в настоящее время утверждается программа реорганизации структуры городской администрации.

«В связи с разными сложными вопросами города Севастополя, мы настаиваем на введении еще одной должности заместителя (председателя ГГА). Я хотел бы, чтобы присутствующие в президиуме подумали о кандидатуре», - сказал он.

По словам руководителя города, «у нас есть люди, способные и имеющие опыт работы. Василий Михайлович (ПАРХОМЕНКО - член президиума, лидер севастопольских коммунистов и глава фракции, бывший председатель горсовета, а в советские времена – 1-й секретарь горкома – УНИАН), например, я ему сразу предлагаю идти заместителем к себе по тем вопросам, которые он выберет».

Обращаясь к В.ПАРХОМЕНКО, глава ГГА сказал: «Василий Михайлович, у вас такой опыт богатейший, полученный в бытность руководства городом, поэтому я вам предлагаю. Но свое место я не буду вам предлагать, учитывая, что мне теперь некуда уходить».

Реакция В.ПАРХОМЕНКО на сделанное ему кадровое предложение пока не известна.

Сам 64-летний В.ЯЦУБА был первым секретарем горкома КПСС в 1988-1991 гг. в Днепропетровске.