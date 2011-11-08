Порошенко говорит, что экономику изнасиловали и она уже не двигается

Экс-министр иностранных дел Украины, председатель Совета Национального банка Петр ПОРОШЕНКО считает, что власть пытается сегодня оживить украинскую экономику “варварскими” методами.

Об этом он заявил в интервью газете “День” (№202 от 8 ноября).

“Она (экономика — УНИАН) уже давно изнасилована и не движется. А методы, которыми сегодня пытаются ее оживить, просто варварские”, - сказал П.ПОРОШЕНКО. По его словам, с одной стороны, власть оживляет экономику якобы проводя дерегуляцию, декларируя снижение налоговых ставок, а с другой — вытягивая из экономики абсолютно неоправданные в условиях кризиса налоговые «прихоти». Он добавил, что это напоминает, когда в больнице с одной стороны больного подключили к аппарату искусственного дыхания, а с другой — душат, схватив его за горло. “Вот и выходит, что нашу «больную» экономику и лечат, и убивают. Да еще и ожидают от этого результат”, - сказал П.ПОРОШЕНКО.

По его словам, в настоящее время следует снять непосильный налоговый груз, например, из мелкого или среднего предпринимательства.

П.ПОРОШЕНКО также критически отнесся к действиям власти по ограничению потребительского кредитования. Отвечая на вопрос правильный ли это шаг, П.ПОРОШЕНКО сказал: “Нет. Я бы запретил потребительское кредитование импортных товаров, чтобы мы не наращивали дефицит платежного баланса”. В то же время, добавил он, Украине необходимо наращивать внутренний спрос, и денежно-кредитная политика государства должна этому способствовать, создавать легкий доступ к ресурсам, которые должны вращаться в страну.

“Мне кажется, что подобные решения являются эмоциональными и кратковременными, они приняты без анализа серьезной стратегической перспективы”, - сказал П.ПОРОШЕНКО.

По его убеждению, сегодня никто не представляет, зачем проводятся реформы. “Сегодня у нас нет задекларированной цели, а реформы, как средство ее достижения, проводятся”, - добавил он.Экс-министр иностранных дел Украины, председатель Совета Национального банка Петр ПОРОШЕНКО считает, что власть пытается сегодня оживить украинскую экономику “варварскими” методами.

Об этом он заявил в интервью газете “День” (№202 от 8 ноября).

“Она (экономика — УНИАН) уже давно изнасилована и не движется. А методы, которыми сегодня пытаются ее оживить, просто варварские”, - сказал П.ПОРОШЕНКО. По его словам, с одной стороны, власть оживляет экономику якобы проводя дерегуляцию, декларируя снижение налоговых ставок, а с другой — вытягивая из экономики абсолютно неоправданные в условиях кризиса налоговые «прихоти». Он добавил, что это напоминает, когда в больнице с одной стороны больного подключили к аппарату искусственного дыхания, а с другой — душат, схватив его за горло. “Вот и выходит, что нашу «больную» экономику и лечат, и убивают. Да еще и ожидают от этого результат”, - сказал П.ПОРОШЕНКО.

По его словам, в настоящее время следует снять непосильный налоговый груз, например, из мелкого или среднего предпринимательства.

П.ПОРОШЕНКО также критически отнесся к действиям власти по ограничению потребительского кредитования. Отвечая на вопрос правильный ли это шаг, П.ПОРОШЕНКО сказал: “Нет. Я бы запретил потребительское кредитование импортных товаров, чтобы мы не наращивали дефицит платежного баланса”. В то же время, добавил он, Украине необходимо наращивать внутренний спрос, и денежно-кредитная политика государства должна этому способствовать, создавать легкий доступ к ресурсам, которые должны вращаться в страну.

“Мне кажется, что подобные решения являются эмоциональными и кратковременными, они приняты без анализа серьезной стратегической перспективы”, - сказал П.ПОРОШЕНКО.

По его убеждению, сегодня никто не представляет, зачем проводятся реформы. “Сегодня у нас нет задекларированной цели, а реформы, как средство ее достижения, проводятся”, - добавил он.