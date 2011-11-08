Коммунисты требуют порвать с МВФ и двигаться к Москве

Участники митинга в Севастополе, организованного городской организацией КПУ, потребовали от власти прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом, присоединиться к Таможенному союзу и войти в Единое экономическое пространство с Россией, Белорусью и Казахстаном.

Как передает корреспондент УНИАН, в резолюции митинга также содержится требование придать русскому языку статус государственного, отменить «антинародную пенсионную реформу, не принимать Трудовой и Жилищный кодексы, остановить преступную медицинскую реформу, гарантировать в полном объеме финансирование социальных льгот граждан», а также обеспечить уменьшение тарифов на жилищно-коммунальные услуги до уровня, не превышающего 10% от общего дохода семьи, ликвидировать «позорное явление невыплаты задолженности по зарплатам».

Участники митинга считают необходимым «прекратить преступную приватизацию остатков государственной собственности, национализировать бюджетообразующие отрасли, осуществлять эффективный контроль за ценами и качеством на продукты питания, товары первой необходимости, лекарства и проезд в общественном транспорте, запретить продажу земель сельскохозяйственного назначения. Собравшиеся также требовали «запретить на территории Украины националистические партии и организации с фашистской идеологией».

Митингующие держали транспаранты и плакаты с надписями: «Мы против разграбления национального богатства Украины!», «Долой министров-капиталистов!», «Президента и Верховную Раду в отставку!», «Руки прочь от наших льгот!», «Нет коррупции!» и другие.

После завершения митинга, в котором участвовали, по различным оценкам, от 500 до тысячи человек, состоялось шествие от места проведения – площади Нахимова до площади Лазарева.

В митинге и шествии также приняли участие представители ряда общественных организаций.