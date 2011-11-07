Янукович подписал указ об увольнении Могилева

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Анатолия МОГИЛЁВА от должности министра внутренних дел Украины.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ согласовал назначение А.МОГИЛЁВА на должность председателя Совета министров Крыма. В соответствии с Конституцией Украины правительством АРК является Совет министров. “Председатель Совета министров Автономной республики Крым назначается на должность и освобождается от должности Верховным Советом Автономной республики Крым по согласованию с Президентом Украины”, - говорится в статье 136 Конституции Украины.