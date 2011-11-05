Наша Украина: парламент дискредитирован

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО убежден, что в составе избирательных комиссий должны быть представители не только парламентских фракций, но и внепарламентских политических сил, общественных организаций, местные наблюдатели.

Об этом он заявил в эфире программы «Шустер Live», сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Украине нужен максимально демократический и прозрачный закон о выборах, сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он отметил, что оппозиция предлагает реальную альтернативу несовершенному избирательному закону от парламентского большинства. «Альтернатива от оппозиции – это открытые избирательные списки и механизм отзыва депутатов, которые замешаны в политической коррупции, которые не справляются со своими обязанностями. Именно такие предложения есть в Избирательном кодексе, предложенном оппозицией», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, парламент сейчас дискредитирован, к нему нет доверия. «Политики не справились, и то, что делается на улицах, это подтверждает. Именно поэтому в избирательных комиссиях должны быть представители не только парламентских фракций, но и внепарламентских политических сил, общественных организаций, местные наблюдатели», - убежден В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он также отметил, что не нужно ожидать нарушений на выборах – им нужно предотвратить. «Рассчитывать: пусть сначала преступление произойдет, а мы потом будем это расследовать, - неправильно. Закон нужно выписать так, чтобы этого не произошло. Мы предлагаем предотвратить политическую коррупцию во время подсчета голосов, открыть более широкие возможности наблюдателям и не допустить подкупа членов комиссий и избирателей», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.