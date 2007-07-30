Во всех районах Киева созданы рабочие группы по учету избирателей

На сегодняшний день во всех районах столицы созданы рабочие группы по учету избирателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом проинформировал заместитель председателя КГГА Сергей РУДЫК.

По его словам, все группы по учету избирателей полностью обеспечены необходимыми материалами для работы и с помощью специализированной компьютерной программы «Списки избирателей» начали уточнение списков, которые использовались во время выборов-2006.

Также С.РУДЫК сообщил, что на внеочередных парламентских выборах 2007 года Киев будет разделен на 7 территориальных избирательных округов под номерами от 218 до 224.

Он заявил, что все окружные избирательные комиссии обеспечены помещениями, телефонной связью, оборудованием и компьютерной техникой. В настоящее время проводится отбор претендентов на должности бухгалтеров, юристов и операторов компьютерного набора для работы в комиссиях.