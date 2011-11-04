Чернобыльцы и афганцы предупреждают власть: Мы покажем, что бывает за обман

Чернобыльцы и афганцы обвиняют власти в невыполнении «пенсионных» обещаний и угрожают масштабными акциями протеста 7 ноября.

Об этом «Острову» заявил представитель активистов-чернобыльцев в Донецке Николай СЕНЧИН.

По его словам, сегодня Пенсионный фонд Украины на 70% сократил пенсии чернобыльцам и участникам боевых действий. Если раньше ликвидаторы аварии на ЧАЭС получали в среднем по 7 тыс. грн, то сегодня на их счетах было не больше 2 тыс. грн.

Таким образом, заявил он, заверения премьер-министра Николая АЗАРОВА и вице-премьера Сергея ТИГИПКО о том, что социальные выплаты не только не урежут, но еще и поднимут, оказались ложью.

Он сообщил, что правительство Украины нарушило меморандум, подписанный 30 сентября с представителями всеукраинских общественных организаций афганцев и чернобыльцев. «Правительство нарушило подписанный с чернобыльцами и афганцами в сентябре меморандум. У нас подло отняли наши заработанные, да еще и высуженные в судах пенсии. Это значит, что нам не оставили выбора, нас «кинули», – отметил Н.СЕНЧИН.

По его словам, 7 ноября в Киеве при участии чернобыльцев и афганцев пройдет вторая Всеукраинская акция протеста.

«В понедельник мы с афганцами соберемся под стенами правительства и Рады. Мы покажем, что бывает за обман. Акции протеста в Греции покажутся им легкой разминкой», - заявил Н.СЕНЧИН.