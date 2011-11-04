Перерыв в парламенте затянулся

В парламенте до сих пор продолжается перерыв, объявленный до 12.10 по требованию оппозиционных фракций «БЮТ-Батькивщина» и НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, фракция «БЮТ-Батькивщина» продолжает блокировать трибуну и президиум парламента Украины.

Как сообщал УНИАН, в работе Верховной Рады по требованию фракций «БЮТ-Батькивщина» и НУ-НС объявлен перерыв до 12.10 для проведения Согласительного совета председателей фракций и руководства парламента. Консультации будут касаться принятия во втором чтении закона о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса.