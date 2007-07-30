Чорновил признался, что регионалы в подвешенном состоянии

Партия регионов еще не приняла решение о своем участии во внеочередной сессии Верховной Рады Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об сегодня заявил член парламентской фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ.

«Насколько мне известно, пока еще нет окончательного решения, пойдет ли завтра Партия регионов на внеочередное заседание парламента, потому что должно состояться заседание Политсовета, на котором необходимо выяснить несколько нюансов», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

По его словам, в первую очередь, речь на политсовете пойдет о том, насколько сейчас нужно это заседание, потому что каких-то окончательных решений со стороны ЦИК или других структур на сегодняшний день не было.

«Мы планировали созвать внеочередную сессию в случае, если со стороны Центризбиркома будут какие-то жесткие действия или если она признает полномочия новых народных депутатов, чтобы они могли сразу принять присягу. Пока что таких моментов нет», - отметил он.

По мнению И.ЧОРНОВИЛА, социальные инициативы, которые должны были бы быть вынесены на заседание ВР, недостаточно наработаны.

«Поэтому мы пока в подвешенном состоянии», - пояснил он.