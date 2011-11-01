БЮТ заблокировал работу Верховной Рады

10:20, 01 ноября 2011
Политика
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Вход в президиум подперт стульями

 Фракция "БЮТ-Батьківщина" заблокировала роботу Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты заблокировали трибуну и президиум парламента. Кроме того, вход в президиум подперт стульями.

В блокировании принимают участие около 30 членов фракции "БЮТ-Батьківщина".

В президиуме ВР они растянули плакат: «Юле – волю!».

 

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