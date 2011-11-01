Адвокат: Иващенко грозит паралич и инвалидность

Киевские врачи пришли к выводу, что если бывшему в.и.о. министра обороны Валерию ИВАЩЕНКО, который обвиняется в совершении должностного преступления, в ближайшее время не будет предоставлено надлежащее лечение в условиях стационара, ему грозит паралич и как следствие - инвалидность.

Об этом УНИАН заявил адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО, комментируя решение Печерского райсуда столицы, который на заседании 27 октября в который раз оставил В.ИВАЩЕНКО под стражей, несмотря на ухудшение состояния его здоровья.

"Согласно заключению главного невропатолога Шевченковского района Киева, который по инициативе пенитенциарной службы обследовал моего подзащитного в СИЗО, у него наблюдается острое нарушение статодинамических функций позвоночника. Более того, согласно заключениям врачей, в связи с тем, что в течение продолжительного периода (с апреля 2011 года) у ИВАЩЕНКО наблюдается устойчивый болевой синдром и онемение правой нижней конечности, это может привести к параличу и необходимости оперативного вмешательства, следствием которого (в лучшем случае) будет инвалидность", – сказал Б.НЕЧИПОРЕНКО.

По его словам, "очередным ярким наглядным подтверждением продолжения резкого ухудшения состояния здоровья ИВАЩЕНКО может быть тот факт, что 27 октября он принимал участие в судебном заседании, опираясь на палку, поскольку получил такую рекомендацию от врачей".

Вместо этого, как подчеркнул адвокат, в судебном заседании, несмотря на очевидное существенное ухудшение состояния здоровья В.ИВАЩЕНКО, что, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 274 УПК Украины, «по нашему мнению, является безусловным основанием для изменения меры пресечения подсудимому, Печерский райсуд в очередной раз отказал в удовлетворении ходатайства его защитников о замене ему меры пресечения на подписку о невыезде».

"Ни прокуроры, которые поддерживают обвинение, ни суд, который уже не скрывает своей однозначной поддержки позиции обвинения, не учли очень серьезные и угрожающие заключения независимых врачей о состоянии здоровья ИВАЩЕНКО", - отметил Б.НЕЧИПОРЕНКО.

При этом адвокат подчеркнул, что вместо изменения меры пресечения судьи опять «обратили внимание» СИЗО на непредоставление В.ИВАЩЕНКО необходимой медицинской помощи. "И это – несмотря на уже предоставленный для этого почти месячный срок, несмотря на очевидную объективную невозможность лечения моего подзащитного в условиях следственного изолятора, что раньше неоднократно официально подтверждало и подтверждает руководство СИЗО, ссылаясь и на отсутствие в медицинской части изолятора неврологического отделения, и на отсутствие должности врача-невропатолога, что вообще не предусмотрено действующим штатным расписанием изолятора", - отметил Б.НЕЧИПОРЕНКО.

Вместе с тем защитник выразил удивление в отношении категорической позиции представителей государственного обвинения, которые в суде заявили, что В.ИВАЩЕНКО невозможно лечить в Центральном военном госпитале, где он стоял на учете и где есть все необходимые возможности для эффективного лечения, поскольку "военные врачи – его бывшие подчиненные, и поэтому не могут быть объективными".

"Такие высказывания прокурора трудно поддаются пониманию… Мы еще раз подчеркиваем, что нашему подзащитному крайне необходимо лечение в условиях неврологического стационара, причем – срочное и комплексное. А попытка привлекать его к участию в судебном процессе путем предоставления исключительно обезбаливающих препаратов - ни что другое, как откровенное издевательство над больным человеком", - подчеркнул Б.НЕЧИПОРЕНКО.