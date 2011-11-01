Януковичу на Хэллоуин принесли ананасы

Активисты Комитета участников помаранчевой революции провели Хэллоуин под Администрацией президента. Задержаны трое: Сергей Мельниченко, Вадим Лисовой и Павел Целовальников, сообщает блоггер Елена Белозерская.

Вместо тыкв были ананасы (потому что "Спасибо жителям Донбасса за ананаса"), участники были одеты - кто в робы заключенных, кто в балахоны палачей. Держали лозунги: "Спасибо жителям Донбасса!", "Welcome to hell!" и "Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй!".

Самое интересное, отмечает автор со ссылкой на своего собеседника, что идея акции возникла буквально за час до проведения, активисты созвонились, быстро приехали. А на Банковой их ...уже ждал автобус "Беркута" и подполковник Бойко (заместитель начальника городского управления охраны общественного порядка), который сказал: "Мы вам не дадим провести акцию".

"А разве мы планируем какую акцию?" - спросили купровцы.

"Да, планируете. Акцию с экзотическими фруктами".

В результате к АП активистов не подпустили, акцию провели у памятника Франко.

Единственное объяснение, которое видят организаторы Хэллоуина на Банковой: телефоны прослушивались. "Правда, на месте были корреспонденты нескольких изданий, которых пригласили сами активисты. Теоретически, в какой-то редакции мог сидеть стукач", резюмирует блогер.