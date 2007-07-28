Герман: Участие Партии регионов в заседании ВР никто не обсуждал

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН утверждает, что вопрос об участии ее фракции в заседании Верховной Рады Украины 31 июля ни на каком уровне не обсуждался

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПР, А.ГЕРМАН отмечает, что депутатам от фракции пока еще официально не сообщили об этом заседании. По ее словам, вместо этого, партия планирует в понедельник провести заседание Президиума политсовета, на котором будет обсужден вопрос подготовки к Х съезду партии Регионов.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба Верховной Рады Украины сообщила, что 27 июля председатель Верховной Рады Украины пятого созыва Александр МОРОЗ по требованию 179 народных депутатов выдал распоряжение о созыве 31 июля внеочередной сессии Верховной Рады Украины пятого созыва.