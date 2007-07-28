Партия Регионов уважает Мороза и его решения

Партия регионов с уважением относится к решению председателя Верховной Рады V созыва Александра МОРОЗА созвать во вторник, 31 июля, внеочередную сессию парламента.

Об этом сегодня в Сумах корреспонденту УНИАН заявил народный депутат V созыва из фракции Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

По его словам, Партия регионов «уважает А.МОРОЗА не только как председателя ВР, но и как партнера по коалиции».

«Это уважение не только членов фракции Партии регионов, но и всех членов коалиции в ВР», - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

Также Ю.МИРОШНИЧЕНКО рассказал, что в понедельник, 30 июля, состоится заседание Согласительного совета ВР, во время которого будет согласована повестка дня сессии ВР.

«Я прогнозирую, что предметом для дискуссии будут выборы и их юридическая чистота. Возможно, к этому времени уже будет соответствующее постановление ЦИК или очередной указ Президента. Потому предусматриваю, что на Согласительном совете будет дискуссия», - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

При этом он также отметил, что к участию во внеочередной сессии ВР «приглашены все народные депутаты, не сложившие свои депутатские полномочия».

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба Верховной Рады Украины сообщила, что 27 июля председатель Верховной Рады Украины пятого созыва Александр МОРОЗ по требованию 179 народных депутатов издал распоряжение о созыве 31 июля внеочередной сессии Верховной Рады Украины пятого созыва.

Сегодня член президиума политсовета Партии регионов, председатель Донецкого областного отделения Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ заявил журналистам в Донецке, что Партия регионов пока не планирует принимать участия во внеочередной сессии Верховной Рады Украины пятого созыва, запланированной на 31 июля.