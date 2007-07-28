Единую национально-демократическую партию можно создать уже в этом году

Единая национально-демократическая партия может быть создана уже в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Тернополе заявил председатель Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК

По его словам, рабочая группа, которая разрабатывает типичные документы для создания единой партии, предлагает это сделать в ноябре 2007 года.

“Народный рух Украины и Украинская народная партия первыми выступили с конкретными идеями объединения демократических сил в единую партию и выдвинули ряд принципов. В частности, это должна быть партия национал-демократического направления, ее руководство должно быть избрано путем тайного голосования, создание партии должно происходить путем объединения, а не поглощения”, — сказал Б.ТАРАСЮК.

Он также заметил, что в НРУ были достаточно много дискуссий относительно принципов объединения в единую партию, в каком формате идти на выборы.

“Конец этим дискуссиям положило заседание Центрального провода, на котором большинством голосов было принято решение об объединении демократических сил, и что на выборы НРУ будет идти в блоке “Наша Украина – Народная самооборона”. Четыре областных организации, которая была против такого решения, должны ему подчиниться. Надеюсь, что поддержка в этом вопросе таких влиятельных организаций, как Тернопольская и Ивано-Франковская, даст нам возможность одобрить соответствующее решение на съезде НРУ 2 августа”, — сказал Б.ТАРАСЮК.

Как сообщал УНИАН, 5 июля 10 партий подписали Декларацию объединения демократических сил, формирования единого избирательного блока и единой политической партии.

Решения идти на выборы вместе приняли: «Наша Украина», «Вперед, Украина!», НРУ, УНП, УРП «Собор», ХДС, Европейская партия, «Пора», КУН, Партия защитников Отечества.