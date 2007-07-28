Партия регионов не планирует участвовать во внеочередной сессии ВР

Партия регионов пока не планирует принимать участие во внеочередной сессии Верховной Рады Украины пятого созыва, запланированной на 31 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом член президиума политсовета Партии регионов, председатель Донецкого областного отделения Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ заявил журналистам в Донецке по завершению XVI конференции ДОО Партии регионов.

"Партия регионов в понедельник, в 14 часов проведет заседание Президиума политсовета партии по подготовке к съезду и выборам. Это все мероприятия, кроме самого съезда, на следующей неделе, в которых Партия регионов будет участвовать", - cказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба Верховной Рады Украины сообщила, что 27 июля председатель Верховной Рады Украины пятого созыва Александр МОРОЗ по требованию 179 народных депутатов издал распоряжение о созыве 31 июля внеочередной сессии Верховной Рады Украины пятого созыва.