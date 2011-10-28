Кличко придется выбирать, кого «кинуть»?

Лидер «Гражданского актива Киева» Александр ПАБАТ заявляет, что депутат Киевсовета Виталий КЛИЧКО должен будет или отказаться от участия в выборах мэра Киева, или от возможности возглавить список партии «УДАР» на выборах в Верховную Раду. Об этом пишет Власти.нет

По словам ПАБАТА, «в своих последних интервью Виталий КЛИЧКО все время говорит о «большой политике», а не о Киеве. Такое ощущение, что Киев ему уже неинтересен. Оно и понятно: зачем ему столица с ее постоянными проблемами, если можно тихо и спокойно сидеть в парламенте и мечтать о президентстве?»

«Сегодня перед КЛИЧКО стоит непростой выбор. Смотрите: если он идет в мэры, то тогда обмануты люди, которые голосовали за него как лидера списка на выборах в парламент. Ведь будут голосовать не за партию, а де-факто за раскрученный в спорте бренд. Если Виталий Владимирович выбирает парламент, тогда он обманывает людей, которые делают на него ставки в Киеве. Думаю, сейчас ему нелегко, потому что стоит определиться, какой он: сильный или умный. Находиться одновременно в двух углах «ринга» он не может априори».

«Я не знаю, какой путь выберет для себя КЛИЧКО, но в любом случае ему придется выбирать, кого «кинуть», - подчеркнул А. ПАБАТ.

«Я слышал, что продвижение КЛИЧКО в Верховную Раду лоббируют известные бизнесмены братья Суркисы. Разумеется, эти люди заинтересованы в проведении в списке КЛИЧКО своей команды в Верховную Раду, - сообщил А. ПАБАТ. - Я очень уважаю Виталия как великого чемпиона и спортивную гордость Украины, но давайте называть вещи своими именами – КЛИЧКО стал брендом, под которым разные команды заводят нужных себе людей во власть, а затем всякая работа прекращается. В 2006-м и 2008-м Виталий заводил в Киевсовет лоббистов строительных компаний, сейчас заводит кого-то в Верховную Раду. И каждый раз потом публично сожалеет, что он опять завел не тех людей, и очень сожалеет».