БЮТ: дело ЕЭСУ давно закрыто

В партии «Батькивщина» отмечают, что существует решение Верховного Суда Украины относительно закрытия дел против Юлии ТИМОШЕНКО.

Так в пресс-службе партии «Батькивщина» прокомментировали интервью бывшего заместителя Генпрокурора Украины Николая ОБИХОДА, в котором он утверждает, что Верховный Суд якобы никогда не закрывал дела в отношении возглавляемой Ю.ТИМОШЕНКО корпорации ЕЭСУ.

«В существовании решения Верховного Суда Украины о закрытии дел против Юлии ТИМОШЕНКО может убедиться каждый, прочитав его в различных средствах массовой информации», – говорится в сообщении.

В «Батькивщине» напоминают, что полный текст решения двух палат Верховного Суда от 11 ноября 2005 года размещен на многих интернет-сайтах, в частности, и на сайте «Батькивщины».

Пресс-служба отмечает, что в резулятивний части этого решения указано, что уголовные дела в отношении Ю. ТИМОШЕНКО обоснованно и в соответствии с действующим законодательству закрыты за отсутствием состава преступления.

«Действующие прокуроры, как уже давно очевидно, руководствуются в своей деятельности каким-то специфическим «понятийным правом», которое не имеет ничего общего с правосудием. Теперь в отработке политического заказа к ним присоединились бывшие прокуроры времен КУЧМЫ (Леонида КУЧМЫ, экс-президента Украины (1994-2005)) », – сказано в сообщении.

В интервью газете «Комсомольская правда в Украине» Н.ОБИХОД, отвечая на вопрос о закрытии дел Верховным судом заявил: «Откуда вы это взяли? Никогда не существовало решения Верховного суда о закрытии дел Ю.ТИМОШЕНКО или о подтверждении законности решений Генеральной прокуратуры об их прекращении».

Как сообщал УНИАН, 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году. Этот приговор вызвал чрезвычайный резонанс в мире. Заявления о его политической мотивированности сделали представители большинства стран.

13 октября стало известно, что СБУ возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО еще одно уголовное дело - за перевод долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

Позже, 20 октября, Генеральная прокуратура отменила постановление о закрытии уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по фактам хищения более 25 млн. грн. бюджетных средств, уклонения от уплаты свыше 20 млн. грн. налогов корпорацией «Единые энергетические системы Украины» и сокрытие доходов от деятельности ее оффшорной компании.

В то же время, Генпрокуратура обжалует в кассационном порядке "незаконные решения суда о закрытии других эпизодов преступной деятельности по указанному уголовному делу».

В ГПУ считают, что постановление бывшего генпрокурора Святослава ПИСКУНА о закрытии этого дела, а также решения суда, вынесены «без полного всестороннего расследования, т.е. поспешно и немотивированно».