Пленные в Ливии украинцы скоро смогут обнять родных?

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЁВА заявляет, что «в освобождении граждан Украины, задержанных в Ливии, наметились положительные перспективы».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе омбудсмана, отметив, что производство Уполномоченного по правам человека по обращению родственников украинских специалистов, которые попали в плен в Ливии во время гражданской войны, продолжается.

Н.КАРПАЧЁВА подчеркнула, что Украина делает все возможное для возвращения домой из Ливии пленных соотечественников. С ними установлен постоянный контакт, им оказана неотложная помощь и, главное, достигнуто взаимопонимание с представителями Национального переходного совета Ливии относительно скорейшего возвращения всех задержанных граждан Украины на Родину, сообщила омбудсман.

«Это вселяет надежду, что наши соотечественники в ближайшее время смогут обнять своих родных и близких на украинской земле», - сказала Н.КАРПАЧЁВА.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября вооруженные формирования Переходного национального совета Ливии задержали более 20 граждан Украины по подозрению в военном пособничестве бывшему лидеру Джамахирии Муамару Каддафи.

5 сентября в МИД сообщили, что задержанные украинцы являются гражданскими лицами. В частности, они работали по контракту инженерами в одной из нефтедобывающих компаний. Среди задержанных есть одна женщина.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 19 сентября поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и председателю Службы внешней разведки Григорию ИЛЬЯШОВУ принять все необходимые меры для защиты прав и законных интересов граждан Украины, задержанных в Ливии.