Земля для Украины может стать тем же, что газ для России, считает Тимченко

Председатель Государственного агентства земельных ресурсов Украины Сергей ТИМЧЕНКО считает, что эффективное использование земель в Украине может стать для нашего государства тем же, чем является газ для России. Об этом он заявил газете “Урядовий кур’єр”, комментируя перспективы земельной реформы. «Поскольку в Украине нет больших месторождений нефти или газа, - сказал он, - и ожидать потока нефтедолларов неоткуда, нужно пользоваться намного более долговечным богатством – плодородными землями».

«Когда учесть, что спрос на продовольственные продукты в мире все время растет, отметил С.ТИМЧЕНКО, - то эффективное использование земель, экспорт продуктов питания может стать для страны тем же, чем является, например, для России газ. И если мы говорим о подъеме экономики в целом, то самой рациональной стала бы концентрация ресурсов для кардинальных изменений в аграрно-промышленном комплексе. А начать это нужно с завершения земельной реформы».

По совам председателя госагентства, “не должно быть так, что, владея намного лучшими землями, чем наши западные соседи, мы собираем с гектара в 2-2,5 раза урожаи ниже, чем они. Учтем также, что сельхозугодья занимают у нас почти две трети всей площади государства, и они должны использоваться эффективно».