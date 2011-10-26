5 тысяч студентов КПИ обещают Табачнику «Сталинград»

Почти 5 тысяч студентов Киевского политехнического института уже около часа у здания Министерства образования и науки, молодежи и спорта требуют встречи с министром Дмитрием ТАБАЧНИКОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, акция вызвана тем, что уже более полтора месяца студенческий и трудовой коллектив КПИ не могут получить официальный ответ от Министерства образования, когда будет объявлен конкурс на замещение должности ректора КПИ, и кто будет с 1 ноября, когда закончится каденция действующего ректора, исполняющим обязанности ректора.

Митинг начался с Площади Знаний, что на территории КПИ. На этот митинг студенты заранее пригласили Д.ТАБАЧНИКА, а поскольку он не явился – участники митинга многотысячной колонной направились к министерству.

Однако к студентам министр образования не вышел. Вместо него вышел заместитель министра Петр КУЛИКОВ. Он заметил, что выражает только свою собственную позицию, и поэтому не смог дать официальный ответ на вопрос студентов, кто именно с 1 ноября будет исполняющим обязанности ректора КПИ.

Студенты вручили П.КУЛИКОВУ резолюцию, которую он пообещал передать Д.ТАБАЧНИКУ.

В этой резолюции студенты требуют, чтобы с 1 ноября исполняющим обязанности был нынешний ректор Михаил ЗГУРОВСКИЙ, и чтобы именно 1 ноября был объявлен конкурс на замещение должности ректора.

Студенты были недовольны тем, что к ним не вышел министр, и они не смогли получить в Минобразования конкретного ответа, что все-таки с 1 ноября и.о. ректора будет М.ЗГУРОВСКИЙ.

П.КУЛИКОВ все же пообещал, что завтра будет официальный ответ министерства, кто с 1 ноября будет исполнять обязанности ректора КПИ. Он также пообещал провести переговоры с Д.ТАБАЧНИКОМ, чтобы министр встретился со студентами. П.КУЛИКОВ вернулся в министерство под крики студентов «Позор!» и «Фу!».

Если же министр назначит и.о. ректора какого-то другого человека, а не М.ЗГУРОВСКОГО, студенты обещают не пускать на территорию КПИ.

Студенты объявили, что в случае невыполнения своих требований будут бастовать бессрочно.

Участники акции подарили для министра образования Д.ТАБАЧНИКА унитаз и мешки туалетной бумаги, которые принесли с собой.

Напомним, студенты КПИ раньше заявляли о том, что Д.ТАБАЧНИК собирается "захватить КПИ", потому что конкурс на должность ректора до сих пор не объявлен, хотя срок полномочий действующего ректора истекает 1 ноября, а на предыдущих выборах ректора, 7 лет назад, конкурс был объявлен еще 28 сентября.

Студенты пообещали Министерству образования и науки "Сталинград", если университету не дадут выбрать ректора - еще 20 октября студенты предупреждали министра образования, что если у них отберут законное право избирать ректора своего вуза, то они будут пикетировать министерство.

В то же время, Д.ТАБАЧНИК заверял, что нового ректора Киевскому политехническому институту никто не навязывает.