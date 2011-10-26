Януковича позовут в Европу еще до декабрьского саммита?

Депутаты Европарламента в проекте резолюции по поводу ситуации в Украине, голосование за которую запланировано на 27 октября, обращают внимание на то, что перенос визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель (планировался раньше на 20 октября) позволяет решить проблемы, которые вызывают обеспокоенность в Европе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в 13-ом пункте резолютивной части проекта резолюции Европарламента, согласованном всеми депутатскими группами.

При этом депутаты считают, что это может также способствовать возобновлению конструктивного диалога, который «может привести к парафированию соглашения об ассоциации, при условии достижения значительного прогресса как относительно технических, так и относительно жизненно важных политических препятствий».

Депутаты Европарламента планируют призвать Совет ЕС и Еврокомиссию назначить встречу с украинским Президентом еще до проведения запланированного на декабрь саммита ЕС-Украина.

Как сообщал УНИАН, 12 октября депутаты Европарламента провели срочные дебаты по ситуации в Украине после того, как 11 октября в Киеве был объявлен судебный приговор бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

В соответствии с проектом резолюции, Европарламент планирует требовать от официального Киева обеспечить экс-премьеру право на участие в политической жизни Украины сейчас и на выборах.

Кроме того, евродепутаты планируют призвать Киев к осуществлению честного апелляционного процесса для Ю.ТИМОШЕНКО.

В документе также отмечается, что отсутствие реакции власти на обеспокоенность делом Ю.ТИМОШЕНКО в Европе может самым негативным образом повлиять на заключение соглашения об ассоциации.