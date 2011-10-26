Эксперты считают, Тимошенко останется лидером оппозиции в любом случае

Эксперты считают, что осужденная к семи годам лишения свободы лидер «Батькивщины» Юлия ТИМОШЕНКО при любых обстоятельствах сохранит контроль за партией и останется главным оппозиционером.

Свои мнения ведущие украинские эксперты выразили РИА «Новости» по поводу того, что будет с партией Ю.ТИМОШЕНКО без нее, и кто из политиков способен активно противостоять партии власти.

Главный редактор канала TBi Виталий ПОРТНИКОВ отметил, что будущее партии "Батькивщина" и Блока Юлии Тимошенко сейчас довольно трудно предсказать.

По словам В.ПОРТНИКОВА, «мы не знаем, что именно привлекает избирателя: сам образ ТИМОШЕНКО или ее активное участие в избирательной кампании». По его мнению, если власть не выпустит Ю.ТИМОШЕНКО из тюрьмы, то именно ее пребывание в заключении станет важнейшим мобилизационным аргументом не только для сторонников партии "Батькивщина", но и для всех людей доброй воли в Украине.

По словам В.ПОРТНИКОВА, в случае не допуска Ю.ТИМОШЕНКО к парламентским выборам 2012 года, граждане могут выразить свой протест во время голосования. «Честно вам скажу, что я не являюсь сторонником ТИМОШЕНКО (...), но в ситуации, если она будет продолжать находиться в заключении по политическим обвинениям, я трижды задумаюсь возле избирательного участка, за кого мне голосовать. И не является ли в данном случае солидарное голосование против политических репрессий важнейшим элементом парламентских выборов? И я думаю, что так будут думать многие другие украинцы, учитывая рейтинг Виктора ЯНУКОВИЧА - сейчас его поддерживает 10% граждан», - сказал главный редактор канала TBi.

В то же время он выразил сомнение, что Ю.ТИМОШЕНКО будет находиться в заключении на протяжении длительного времени. «По той причине, что экономическое и социальное положение в стране таково, что если ЯНУКОВИЧ не уступит требованиям Евросоюза, не откажется от курса на построение авторитарного государства и не добьется декриминализации статей, которые стали поводом для заключения госпожи ТИМОШЕНКО, я думаю, что до 2012 года мы можем иметь такую политическую ситуацию, при которой сами парламентские выборы могут в принципе не состоятся. (...) Здесь возможны любые варианты. Ситуация в Украине действительно плачевная», - считает В.ПОРТНИКОВ.

Также он заметил, что сомневается в появлении какого-либо единого лидера оппозиции. «Но опять таки, хотел бы отметить, что социологические опросы фиксируют, что сегодня все оппозиционные лидеры: это и сама Юлия ТИМОШЕНКО, и лидер "Фронту Змін" Арсений ЯЦЕНЮК, и Виталий КЛИЧКО - более популярны чем действующий Президент. И тот из них, кто получит большее количество голосов (...) во время парламентских выборов, или будет пользоваться, если выборы не пройдут честно, более массовой поддержкой по результатам социологических опросов и экзит-полов, и станет, если угодно, надеждой оппозиции на президентских выборах. Причем я не очень уверен, что украинскому обществу следует ожидать этих выборов в 2015 году. Виктор ЯНУКОВИЧ уже доказал свою полную несостоятельность на посту Президента страны (...). Обществу следовало бы задуматься о легитимных путях его скорейшей смены на посту главы государства», - подытожил В.ПОРТНИКОВ.

В свою очередь профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская Академия" Алексей ГАРАНЬ считает, что партия «Батькивщина» пройдет в Верховную Раду на выборах в 2012 году, даже если Ю.ТИМОШЕНКО будет содержаться в тюрьме. «Пока рано говорить "без нее", поскольку я все еще думаю, что рациональным выходом для ЯНУКОВИЧА будет компромисс с Европой, а это значит, что ТИМОШЕНКО нужно выпустить. Это рациональный выход из ситуации. В целом, даже если мы предположим, что ТИМОШЕНКО останется в тюрьме, что, по моему мнению, будет означать неприятный сценарий не только для ТИМОШЕНКО, но и для Украины в целом, потому что это будет свидетельствовать о том, что Президент ЯНУКОВИЧ ведет такую "бульдозерную" политику, я думаю, что "Батькивщина" все равно преодолеет парламентский барьер (...)», - сказал эксперт.

Вместе с тем, А.ГАРАНЬ не прогнозирует раскол в «Батькивщине», если ее лидер не будет принимать участие в выборах. «Да, конечно же, если ТИМОШЕНКО будет в тюрьме, будет сложнее вести повседневную работу, будет борьба разных групп влияния в партии, потому что никто не пользуется таким авторитетом как ТИМОШЕНКО. Тем не менее, я думаю, что партия пойдет на выборы единым списком. Это просто логика будет. Я не вижу, что произойдет явный раскол, потому что тот, кто отколется от партии, ну а как он пойдет на выборы? Шанса преодолеть барьер, я думаю, не будет», - отметил он.

Также А.ГАРАНЬ отметил, что ему сложно прогнозировать, кто из нынешних оппозиционных политиков, кроме Ю.ТИМОШЕНКО, способен активно противостоять Партии регионов. «Есть спектр оппозиционных политиков. Причем сами по себе они достаточно умные и энергичные люди. Не выходит скоординировать усилия. Я не исключаю того, что Партия регионов будет работать над созданием так называемой "плюшевой" оппозиции. Но если говорить о рейтингах, то в новом парламенте, абсолютно очевидно будет "Батькивщина", "Фронт Змін" Арсения ЯЦЕНЮКА, возможно, будет Блок Кличко. Какой, в частности, будет позиция ЯЦЕНЮКА и КЛИЧКО? Пока она критическая к власти, но есть вопрос, какой она будет, когда они будут в парламенте. Есть яркие политики, которые находятся вне этих структур например: ГРИЦЕНКО, КИРИЛЕНКО, СТЕЦЬКИВ. Вопрос заключается в том, как эти политики будут идти в парламент - по спискам каких политических сил или по мажоритарке? Сейчас все это прогнозировать довольно сложно, потому что мы не знаем какой будет избирательный закон», - сказал политолог.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что в краткосрочной перспективе контроль над партией «Батькивщина» сохранит сама Ю.ТИМОШЕНКО, и есть большая вероятность того, что до парламентских выборов она будет в основном партию контролировать. «Поскольку у нее стопроцентные шансы попадания в парламент. Это значит, что есть заинтересованность, может и не публично выраженная, у финансистов, которые будут поддерживать эту партию, потому что захотят иметь там какое-то свое представительство. Так что я думаю, что перспективы партии, независимо от того, будет ТИМОШЕНКО в тюрьме или на свободе, достаточно нормальные», - отметил эксперт.

В то же время он считает, что Ю.ТИМОШЕНКО при любых обстоятельствах останется главным оппозиционером в Украине. По словам М.ПОГРЕБИНСКОГО, «еще не видно таких людей», которые смогли бы активно противостоять власти. «Претендуют на эту роль несколько людей. В частности ЯЦЕНЮК (лидер "Фронта Змін"). Но он воспринимается, в основном, как человек готовый на компромиссы с властью. При всей его риторике нет уверенности, что он будет до конца противостоять власти. Даже если ТИМОШЕНКО останется в тюрьме, и особенно если она останется, она будет сохранять место главного оппозиционного политика. Если она выйдет из тюрьмы, то будет конкурировать за место главного оппозиционера с упомянутым ЯЦЕНЮКОМ, ТЯГНИБОКОМ (лидер ВО "Свобода"), ГРИЦЕНКО (лидером партии «Гражданская позиция»), - сказал политолог.