Адвокаты Луценко рассердили прокуроров

Законодательством предусмотрен механизм замены защитников, если они систематически не являются на судебные заседания.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, это подчеркнул государственный обвинитель Дмитрий ЛОБАНЬ по делу бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, комментируя ход рассмотрения дела в Печерском районном суде Киева.

«Защитники своим отсутствием уже во второй раз на этой неделе срывают судебное заседание, что принимает признаки систематичности. А это уже нарушение правил адвокатской этики, ведь адвокат, взяв на себя обязательство по защите, должен присутствовать на каждом судебном заседании», - сказал Д.ЛОБАНЬ.

Прокурор подчеркнул, что в подобных случаях действующим законодательством предусмотрен механизм замены защитника.

В ГПУ напомнили, что адвокаты аргументировали свое отсутствие в суде тем, что они одновременно защищают нескольких подзащитных, судебные заседания по делам которых проходят в те же дни, что и в отношении Ю.ЛУЦЕНКО.

В свою очередь, прокурор Виктор КЛИМЕНКО считает, что адвокаты имеют все необходимые возможности регулировать этот вопрос, никто не вынуждает их брать на себя защиту большого количества подсудимых.

В отношении предложения защитников создать график судебных заседаний, он отметил: «Суд имеет необходимые знания и опыт их практического применения для того, чтобы регулировать и руководить судебным рассмотрением в соответствии с требованиями Закона, и не нуждается для этого ни в каких подсказках».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 октября, Печерский райсуд Киева в который раз отложил рассмотрение дела Ю.ЛУЦЕНКО из-за отсутствия на заседании защитников.