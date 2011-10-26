Оппозиция Черкасс начала акцию против мэра и губернатора

Объединенная оппозиция Черкасской области начала акцию «За Черкащину без Тулубов и Одаричей».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил координатор Совета оппозиционных сил Черкасской области Леонид ДАЦЕНКО.

В ходе акции сторонники оппозиции собирают подписи граждан за отставку мэра Черкасс Сергея ОДАРИЧА и председателя Черкасской облгосадминистрации Сергея ТУЛУБА.

По мнению Л.ДАЦЕНКО, за время руководства С.ТУЛУБА Черкасская область очутилась в крайне тяжелом экономическом положении, а население – на грани социального взрыва.

«Необоснованно завышенные коммунальные тарифы поставили большинство черкащан на грань выживания, галопирующие цены на газ, электроэнергию, продукты питания и товары первой необходимости опустошают и так нищенские бюджеты людей, Налоговый кодекс и действия местной власти уничтожают средний и малый бизнес, пенсионная реформа грозит голодной старостью, растет безработица», – говорится в заявлении оппозиции.

По мнению оппозиционеров, «власть практически не выполнила ни одного из предвыборных обязательств и обещаний, вместо этого руководители области и города игнорируют интересы общества, нарушают гражданские, политические права и свободы, что приводит к обострению социальной напряженности в области», – заявляют оппозиционеры.