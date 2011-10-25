Европарламент будет настаивать, чтобы Тимошенко участвовала в выборах

Европарламент планирует потребовать от официального Киева обеспечить бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО право на участие в политической жизни Украины сейчас и на выборах.

Об этом говорится в подготовленном совместно всеми депутатскими группами Европарламента проекте резолюции, текстом которого располагает УНИАН.

«(Европарламент – УНИАН) настаивает на том, что Ю.ТИМОШЕНКО должно быть позволено пользоваться ее правом на полное участие в политическом процессе, как сейчас, так и во время предстоящих выборов в Украине», - говорится в проекте резолюции.

Кроме того, евродепутаты планируют призвать Киев к осуществлению честного апелляционного процесса для Ю.ТИМОШЕНКО.

Также планируется выразить сожаление в связи с тем, что судебный приговор Ю.ТИМОШЕНКО является нарушением прав человека. При этом в проекте отмечается, что нормы законодательства, применяемые против бывшего премьер-министра, сохранились в Уголовном кодексе еще с советских времен.

В документе также отмечается, что отсутствие реакции украинской власти на обеспокоенность Европы делом Ю.ТИМОШЕНКО может самым негативным образом повлиять на заключение соглашения об ассоциации с Украиной. Хотя при этом Европарламент готов одновременно приветствовать прогресс на переговорах о соглашении о зоне свободной торговли, которое должно стать частью общего соглашения об ассоциации.

В проекте резолюции также высказывается обеспокоенность содержанием в тюрьме бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО и сообщениями о сокращении свободы СМИ в Украине.

Вместе с тем, в первом пункте резолютивной части проекта резолюции депутаты планируют подчеркнуть важность углубления отношений между ЕС и Украиной, а также признать стремление Украины в соответствии с 49-й статьей Соглашения ЕС, которое предусматривает возможность для любой европейской страны присоединиться к ЕС в случае выполнения всех критериев (в том числе, принципов демократии, уважения к правам человека, фундаментальных свобод и верховенства права), присоединиться к Евросоюзу.

Как сообщал УНИАН, проект доклада будет вынесен на голосование в сессионном зале Европарламента 27 октября.

Европарламент провел обсуждение ситуации в Украине 12 октября – на следующий день после того, как был вынесен приговор Ю.ТИМОШЕНКО.

В дебатах Европарламента тогда приняла участие Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН.