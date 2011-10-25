Чорновил не советует играться в шантаж с Европой

Народный депутат Украины Тарас ЧОРНОВИЛ считает, что Украине не стоит шантажировать Европейский Союз в процессе подготовки соглашения об ассоциации тем, что в случае неподписания документа внешенполитический вектор Киева может быть изменен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе круглого стола на тему «Будет ли создана зона свободной торговли Украины и ЕС?», проводимого Институтом Горшенина.

«Попытка шантажировать Европу тем, что в случае непринятия условий Украина пойдет к России, не закончится позитивно. Это может очень быстро обернуться тем, что было с Беларусью. Европа тоже была заинтересована в том, чтобы Беларусь во времена ШУШКЕВИЧА понемногу дрейфовала в европейскую сторону. Но когда Беларусь выбрала другой вектор, то Европа особой трагедии из этого не сделала. Сегодня Россия - это не СССР, и сегодня страха от того, что Беларусь или Украина будет поглощены Россией и попадут в сферу геополитических интересов России нет, в Европе этим так критически озабочены не будут. Все равно их товары будут в Украине, а из Украины ракеты (в сторону ЕС – УНИАН) наставлены не будут. Они этого не боятся», - считает Т.ЧОРНОВИЛ.

При этом он отметил, что сегодня у Евросоюза есть желание приближать Украину, однако оно может и исчезнуть.

«Сегодня оно постепенно теряется. Эта игра в шантаж может привести к тому, что Европа просто махнет на нас рукой… Давайте не преувеличивать заинтересованность ЕС в Украине», - отметил депутат.

Он подчеркнул, что проблемы в процессе согласования политической части соглашения об ассоциации возникают не по вине ЕС, а по вине Украины.

«Я далек от того, чтобы в этом случае обвинять в чем-то ЕС. Это стабильная структура, которая живет по своим правилам и принципам. И когда мы идем в эту структуру, мы должны сами принимать эти правила и принципы, а не навязывать что-то абсолютно несовместимое с ЕС», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

По его словам, все же есть основания надеяться на парафирование документа. «У нас достаточно позитивные согласованные параметры по зоне свободной торговли, адекватный текст по договору об ассоциации. Еще не остановлен переговорный процесс… У нас не до конца сожжены мосты с ЕС», - отметил Т.ЧОРНОВИЛ.