Азаров заявляет, что в переговорах с МВФ есть предел

Украина рассчитывает на взаимопонимание на переговорах с миссией Международного валютного фонда в вопросе неповышения цен на газ для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске заявил журналистам премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Украина выполняет перед МВФ как кредиторами все условия. Но есть предел. Если мы считаем возможным не повышать газ для населения, почему вы требуете повысить тарифы? Мы ориентируемся на совсем другие цены на газ», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, на протяжении максимум месяц будут достигнуты договоренности с Россией относительно пересмотра цен на газ.

«Если партнеры с МВФ с нами не согласятся, мы подумаем, нужны ли нам такие кредиты. Кредиты на любых условиях нам не нужны. Они нам нужны на таких условиях, при которых наша экономика развивается и развивалась бы», - подчеркнул премьер-министр.

Н.АЗАРОВ также спрогнозировал сложные переговоры с миссией МВФ, которая прибыла сегодня в Украину. «Мы рассчитываем достичь взаимопонимания на переговорах с МВФ», - сказал Н.АЗАРОВ.