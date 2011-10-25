Пшонку просят разобраться с львовской милицией

Исполнительный директор Европейского Центра по правам цыган (ЕЦПЦ) Дезидериу ГЕРГЕИ обратился к генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ и министру внутренних дел Украины Анатолию МОГИЛЕВУ относительно поступившей в ЕЦПЦ информации, что правоохранительные органы Львова и Львовской области «незаконно снимают отпечатки пальцев» и «дискриминационно проверяют документы» у представителей ромского населения региона.

В частности, как сообщается на официальном сайте Института прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии, по сообщениям НГО, в течение сентября и октября 2011 года ромы, проживающие на данной территории, «подверглись преднамеренной кампании по сбору персональной информации (проверка документов, снятие отпечатков пальцев, фотографирование)», также проверке подверглись рынки и дома ромов.

В сообщении подчеркивается, что в соответствии с законом о милиции, ее сотрудники могут проверять документы и снимать отпечатки пальцев, «только если есть законные основания подозревать данное лицо в совершении преступления». Кроме того, незаконные действия правоохранительных органов предполагают как нарушение Конституции Украины, так и ставят под вопрос соблюдение ряда международных обязательств, которые являются неотъемлемой частью национального законодательства Украины, в частности - Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международного пакта о гражданских и политических правах.

В связи с этим ЕЦПЦ просит Генпрокуратуру и МВД провести соответствующее расследование по законности действий правоохранительных органов в регионе, а также принять меры по привлечению к ответственности виновных в злоупотреблении должностных лиц.

*** Европейский Центр по правам цыган - международная некоммерческая организация, осуществляющая борьбу с дискриминацией в отношении ромов путем оказания правовой помощи, мониторинга и образования в области прав человека.

Основателем Института прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии является народный депутат Украины от Партии регионов Александр ФЕЛЬДМАН.