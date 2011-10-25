С 30 октября по 2 ноября в Киевском Дворце спорта состоится специализированная выставка-ярмарка «Мир меха».

На выставке будут представлены шубы из норки, соболя, рыси, шиншиллы, лисы, каракуля, енота, мутона, кролика. Вы сможете увидеть новые коллекции – от классики до моделей по последнему "крику моды", осуществить покупку меховых и кожаных изделий по ценам производителей.

В одном месте соберутся крупнейшие меховые компании, ведущие производители меховых изделий, меховые салоны (магазины) Киева и других городов Украины, а также представители зарубежных компаний.

Самые модные и качественные норковые шубы по распродажным ценам, дубленки, пальто, кожаные куртки, меховые шапки и другие аксессуары из меха и кожи - со значительными скидками.

Выставка работает с 11.00 до 19.00.

Вход свободный.

Дополнительная информация по тел. (044) 531-98-69 на сайте Выставочной компании "Выбор".