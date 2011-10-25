Представитель НАТО: Украина сама отказалась интегрироваться в альянс

Заместитель помощника Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Джеймс АППАТУРАЙ подчеркивает, что Украина сама отказалась интегрироваться в НАТО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, комментируя высказывания представителя РФ при НАТО Дмитрия РОГОЗИНА о том, что РФ добилась невступления Украины и Грузии в Альянс.

«С моей точки зрения, украинское правительство способно само принимать решения. Было принято политическое решение не добиваться вхождения в НАТО», - сказал Дж.АППАТУРАЙ.

По его словам, украинский народ сделал своей выбор, и в Альянсе его уважают.

Он подчеркнул, что решение, принятое странами Альянса на Бухарестском саммите, не изменилось, и Украина и Грузия смогут стать членами НАТО, если они этого захотят, а также будут соответствовать стандартам.

Дж.АППАТУРАЙ отметил, что правительство Грузии продолжает работу по достижению стандартов Альянса и проводит необходимые реформы.

Как сообщалось, 23 октября Д.РОГОЗИН заявил, что именно России удалось добиться невступления Украины в НАТО.

«Нам удалось добиться, что Украина – не член НАТО, нам удалось добиться, что Грузия – не член НАТО, нам удалось добиться, что мы не прогнулись на переговорах по ПРО, и тупик вызван именно нашим нежеланием идти на компромиссы, которые могут идти в ущерб нашей безопасности», - сказал он.

В начале апреля 2008 года Бухарестский саммит НАТО принял принципиальное решение о том, что Украина и Грузия в будущем станут членами Альянса после выполнения необходимых условий. В конце 2008 года Украина надеялась получить от НАТО План действий для членства, однако министры иностранных дел стран - членов Альянса отказались предоставить его Украине.

С учетом этого 1 июля 2010 года Верховная Рада приняла закон об основах внутренней и внешней политики, закрепляющий внеблоковый статус Украины. Из статьи, определяющей приоритеты национальных интересов, была исключена норма об интеграции Украины в евроатлантическое пространство безопасности.