Тимошенко не признала себя виновной по делу о долгах ЕЭСУ

Защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что Юлия ТИМОШЕНКО не признала себя виновной по делу, возбужденному Службой безопасности Украины относительно долгов корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Минобороны России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО сообщил сегодня журналистам возле Печерского районного суда г. Киева.

«Состоялся первый допрос Ю.ТИМОШЕНКО, она не признала себя виновной, она отметила, что работала в корпорации ЕЭСУ до января 1997 года и после этого она к корпорации не имела никакого отношения, что, кстати, подтверждается и материалами дела», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Защитник также сообщил, что сейчас Ю.ТИМОШЕНКО знакомится с экспертизами по этому делу. «Нам дали на изучение документы экспертиз, это довольно обстоятельный документ, единственное, что он датирован 2002 годом», - отметил он.

Справка УНИАН. Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В июне этого года в СМИ было обнародовано письмо министра обороны России Анатолия СЕРДЮКОВА к премьеру Николаю АЗАРОВУ от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации «Единые энергетические системы Украины» в сумме 405,5 млн. дол.

22 июня Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что не имеет никаких долгов перед Министерством обороны Российской Федерации.

12 октября СБУ возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО уголовное дело за перевод долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

По словам начальника Главного следственного управления СБУ Ивана ДЕРЕВЯНКО, Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом и фактическим владельцем корпорации "Единые энергетические системы Украины", по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Украины Павлом ЛАЗАРЕНКО совершила покушение на растрату средств госбюджета в особо крупных размерах путем возложения на Кабинет министров обязательств ЕЭСУ перед Минобороны РФ.

В свою очередь в правительстве Российской Федерации были удивлены, что письмо министра обороны РФ было использовано для возбуждения нового уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО.